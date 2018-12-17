РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. С 10 по 17 декабря в городском округе Люберцы произошло более 220 преступлений, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Люберецкое» полковник полиции Сергей Ретюнский.

«Всего за минувшую неделю в дежурную часть поступило 1 403 сообщения от граждан. За неделю на территории городского округа Люберцы зарегистрировано 226 преступлений», – сказал Ретюнский.

Он уточнил, что по результатам проверки возбуждено 28 уголовных дел, из них 4 случая причинения тяжкого вреда здоровью. Все случаи раскрыты. Было зарегистрировано 11 краж, из них 4 – квартирные. Три раскрыты, наиболее резонансная – это квартирная кража в поселке Малаховка. Лица, причастные к совершению данного преступления, задержаны, общая сумма ущерба составила 1 миллион 200 тысяч рублей.

«Также были зафиксированы 4 случая изъятия наркотиков, самые резонансные – на улицах Побратимов и Калараш. В отношении всех лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – отметил Ретюнский.

По его словам, на территории городского округа за неделю зарегистрировано 144 ДТП, в них пострадало 5 человек, один погиб.