РИАМО - 17 дек. Десять новых станций столичной подземки планируют открыть до середины июня 2019 года, в частности, скоро будут открыты четыре станции Некрасовской линии, сообщил в интервью РИАМО руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«На сегодняшний день за 2018 год введено 32 километра линий и 15 новых станций. В ближайшие полгода состоится открытие еще 10 станций метро, включая «Беломорскую» Замоскворецкой линии и «Савеловскую» Большой кольцевой линии», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что 31 августа состоялся технический пуск участка Некрасовской линии от станции «Некрасовка» до станции «Косино», и скоро четыре станции новой линии откроют для пассажиров. Кроме того, в этом году будут завершены основные строительно-монтажные работы на участке продления Сокольнической линии метрополитена, первые составы поедут по нему в апреле-мае 2019 года.

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