РИАМО - 17 дек. Четыре школы, пять блоков начальных классов и 11 детских садов планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, а до конца 2018 года в столице в эксплуатацию введут детсад, школу и две пристройки к школам, сообщил в интервью РИАМО руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 20 объектов образования на 8570 мест: четыре школы на 4,5 тысячи мест, пять блоков начальных классов на 1,6 тысячи мест и 11 детских садов на 2470 мест», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что всего по итогам 2018 года будет построено и введено в эксплуатацию 13 объектов образования более чем на 5,3 тысячи мест: это семь ДОУ на 1675 мест, четыре школы на 3025 мест и две пристройки на 650 мест.

«С начала года уже введено шесть ДОУ на 1550 мест и три школы на 2475 мест. До конца года нам предстоит ввести еще четыре объекта образования на 1325 мест, в том числе одно ДОУ на 125 мест, одну школу на 550 мест и две пристройки к школам на 650 мест. Все эти объекты мы сдаем под ключ – то есть со всем необходимым оснащением», - пояснил глава департамента.

Полную версию интервью читайте здесь>>