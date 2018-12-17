РИАМО - 17 дек. Проект комплекса апартаментов, который предполагается построить на месте киноцентра «Соловей», представленный общественности, может быть пересмотрен, сообщил в понедельник главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

«С данным проектом (комплекса апартаментов на месте киноконцерна «Соловей» – ред.) пока есть неопределенность. К настоящему времени нельзя назвать ни сроков строительства, ни даже точно описать проект, так как он может быть серьезно изменен. Насколько мы знаем из диалогов с собственником, окончательного решения по проекту еще нет», – сказал Кузнецов.

Он добавил, у владельца киноцентра есть документы, подтверждающие право на его перестройку. По его словам, это проект среднесрочной перспективы. В настоящее время обсуждается и возможность сохранения кинофункции в новом проекте.

«Я бы сказал, что проект в некой промежуточной стадии. Хотя непонятно почему именно сейчас он вызвал такой резонанс. В прошлом году на слушаниях по правилам землепользовании и застройки, которые я проводил, эта территория не вызывала никаких замечаний со стороны жителей», – сказал Кузнецов.

Действующее здание киноконцертного зала «Соловей» в столице планируют снести. На его месте могут возвести около 30 тысяч квадратных метров апартаментов, деловой и медицинский центры.