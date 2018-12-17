РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 дек. Участковые уполномоченные полиции в Королеве провели для жителей профилактическую акцию «Осторожно мошенники!», они рассказали жителям о видах мошенничества и призвали к бдительности, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Королев Оксана Еруновская.

Цель мероприятия – довести до граждан профилактические рекомендации по предупреждению мошенничества в отношении жителей города.

«Во время встречи участковые уполномоченные полиции рассказали о наиболее распространенных способах обмана. Полицейские рекомендовали жителям города быть бдительными, не сообщать номера своих банковских карт и пин-коды, не производить по просьбе незнакомых людей различные операции в банкоматах, при сообщении по телефону о проблемах близких и предложении решить вопрос путем передачи определенной суммы денег нужно незамедлительно обращаться в правоохранительные органы», – сказала Еруновская.

Стражи порядка вручили всем памятки с напоминанием о том, как обезопасить себя и своих близких от действий мошенников.

Сообщить о случаях мошенничества можно по телефонам: дежурная часть УМВД – 8(495)511-59-00, дежурная часть Болшевского отдела полиции – 8(495)519-98-55, дежурная часть Костинского отдела полиции – 8(495)519-35-02, дежурная часть Центрального отдела полиции – 8(495)511-83-05.