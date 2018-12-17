РИАМО - 17 дек. Три подстанции скорой медицинской помощи, шесть поликлиник и консультативно-диагностический центр с поликлиникой планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году, а до конца 2018 года введут в эксплуатацию женскую консультацию на Измайловском шоссе, сообщил в интервью РИАМО руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«В следующем году мы планируем ввести в эксплуатацию еще 10 объектов здравоохранения, в том числе три подстанции скорой медицинской помощи, шесть поликлиник и консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену на территории городской клинической больницы №64 по улице Вавилова», - сказал Бочкарев.

Он также отметил, что в этом году завершено строительство первого корпуса медицинского кластера в «Сколкове» и подстанции скорой медицинской помощи на 20 машино-мест в промзоне Котляково - между Промышленной и Кантемировской улицами. До конца года будет введена в эксплуатацию женская консультация на 530 посещений в смену по адресу: Измайловское шоссе, дом 49А.

Полную версию интервью читайте здесь>>