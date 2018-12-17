РИАМО - 17 дек. В понедельник утром очевидцы сообщили о возгорании в здании на Каширском шоссе, однако возгорания обнаружено не было, жители перепутали пар с пожаром, сообщается в Twitter-аккаунте Главного управления МЧС России по Москве.

«Информация, размещенная в некоторых СМИ о возгорании, не соответствует действительности. По адресу: Каширское шоссе, дом 61Г признаков загорания и задымления обнаружено не было; очевидцы приняли пар за дым», – говорится в сообщении.

Согласно открытым данным, по данному адресу находится торговый центр «Каширская плаза».

Главное управление МЧС России по Москве напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара необходимо звонить по телефону «101».