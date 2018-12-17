РИАМО - 17 дек. Ряд культурных объектов в столице построят и реконструируют к 2021 году, в том числе новую сцену театра Дурова и Московский академический театр имени Маяковского, всего в период 2018-2021 годов планируют ввести 32 культурных объекта, сообщил в интервью РИАМО руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

«До 2021 года планируется построить здание Детской музыкальной школы имени Глинки и новую сцену театра Дурова, реконструировать Московский академический театр имени Маяковского и Московский драматический театр имени Пушкина, а также здание на улице Макаренко, чтобы разместить там Детский музыкальный театр юного актера», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в период с 2018-го по 2021-й год запланирован ввод в эксплуатацию 32 культурных объектов. Согласно Адресной инвестиционной программе, предстоит построить вход в Московский зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная», реконструировать павильон «Ластоногие» и пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу.

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