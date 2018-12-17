РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 дек. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий 19 декабря проведет традиционную ежемесячную встречу с жителями, сообщил сам Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья! В среду, 19 декабря, проведу очередную встречу с жителями городского округа Люберцы. Она пройдет в кадетской школе по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, дом 50», – написал Ружицкий.

Он добавил, что на встрече подведут итоги года, обозначат основные задачи на предстоящий период. Кроме того, на мероприятии обсудят вопросы благоустройства, праздничного оформления территорий, проведения новогодних каникул и ряд других наиболее актуальных тем.

«Приглашаю всех желающих! Начало в 18:00», – заключил Ружицкий.