РИАМО - 17 дек. Тридцать спортивных объектов планируют построить в Москве в 2018-2021 годах, ФОК с бассейном на улице Николая Старостина и стадион «Олимп» на Суздальской улице будут введены до конца 2018 года, сообщил в интервью РИАМО руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Всего Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2018–2021 годы предусмотрено строительство 30 спортивных объектов», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что с начала 2018 года уже введен спортивный комплекс на Шипиловском проезде, завершены инженерные работы на территории Гребного канала в Крылатском.

«До конца года нам предстоит ввести еще два объекта: физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на улице Николая Старостина и стадион «Олимп» на Суздальской улице», - добавил Бочкарев.

Он уточнил, что в Адресную программу до 2021 года включили ряд значимых социальных объектов: Международный центр самбо и центр бокса на территории олимпийского комплекса «Лужники», спортивный комплекс для ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №65 «Ника» на Волжском бульваре, многофункциональный спортивный комплекс на территории Мневниковской поймы. Также запланировано развитие территории спортивного комплекса «Воробьевы горы» на улице Косыгина.

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