РИАМО - 17 дек. На станции измерения воздуха «Новокосино» зафиксировали превышение порога запаха сероводорода, сообщается на сайте Мосэкомониторинга.

Превышение было зафиксировано в период с 20:00 до 23:00 16 декабря. Пиковое значение составило 0,0411 миллиграмма на кубометр. Еще небольшое превышение было зафиксировано в 18:00 16 декабря и 02:00 понедельника.

Как отмечается на сайте, сравнение по сероводороду (H2S) проводится с уровнем, установленным в рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по качеству атмосферного воздуха для Европы, при котором могут наблюдаться первые признаки воздействия на здоровье (раздражение глаз).

Порог запаха сероводорода (концентрации, при которых начинает ощущаться запах) по данным Всемирной организации здравоохранения («Рекомендации по качеству воздуха для Европы») составляет 0,007 миллиграмма на кубометр. В Российской Федерации предельно-допустимая максимально-разовая концентрация сероводорода в атмосферном воздухе (ПДКм.р.) установлена на уровне порога запаха и составляет 0,008 миллиграмма на кубометр.

Концентрации сероводорода в воздухе, при которых начинаются обратимые реакции у чувствительных групп населения, значительно выше порога запаха.