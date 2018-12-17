РИАМО - 17 дек. После повышения тарифов и изменения правил парковки автомобилей в центре столицы продолжительность стоянки автомобилей сократилась в три раза, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«После изменения правил парковки на улицах в центре Москвы интенсивность использования парковочных мест увеличилась в три раза. Первые данные показали, что средняя продолжительность стоянки автомобиля в воскресенье в центре Москвы сократилась с 4 до 1,3 часов, что позволило большему количеству автомобилистов в нужный момент найти свободное место для парковки», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что количество мест, где стояли автомобили именно местных жителей, увеличилось на 17%, благодаря чему они быстрее смогли найти свободные места.

При этом отмечается традиционный предновогодний наплыв машин в центр города. Однако трафик в центре столицы был более свободным.

«По итогам воскресенья фиксируется, что машины перестали ставить в два-три ряда, также меньше стало припаркованных на тротуарах автомобилей. Снизилось и число автомобилистов, создающих блуждающий трафик и дополнительные перепробеги в поисках свободного места, что позволило дополнительно разгрузить дороги, максимально загруженные в предновогоднее время», – добавил собеседник агентства.

По его словам, количество выписанных штрафов за нарушение правил парковки снизилось почти на 20% относительно воскресенья прошлой недели.

«Чем короче срок стоянки одного автомобиля, тем эффективнее используются парковки на улицах города. До этого мы фиксировали, что 30% машин стояли по четыре часа, парковочных мест для всех не хватало, и машины парковались с нарушениями. Сейчас время стоянки сократилось до 78 минут, снизилось и число нарушений», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что более детальный анализ будет сделан через 7–10 дней.

С 15 декабря в столице изменились правила парковки, они коснулись наиболее загруженных улиц. Изменения тарифов произошли на 5% парковочных мест города – это улицы внутри Садового кольца и несколько точек у Третьего транспортного кольца.

На 1,9% улиц города был установлен максимальный тариф – 380 рублей в час в дневное время. Это парковки возле «Москва-Сити», а также в центральной части города – в районе Тверской, Арбата, Патриарших прудов и других. На этих улицах парковка в воскресенье станет платной. В государственные праздники на всех уличных парковках Москвы оплачивать парковку по-прежнему не требуется.