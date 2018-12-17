РИАМО - 17 дек. В 2018 году в Подмосковье зарегистрировали на 15% меньше ДТП с материальным ущербом, число ДТП с пострадавшими уменьшилось на 13%, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«На дорогах Московской области отмечается положительная тенденция по снижению аварийности. По итогам 11 месяцев сократилось количество совершенных дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом на 15%. В 2018 году произошло 144128 ДТП, в результате которых было повреждено более 270 тысяч транспортных средств», - сказал представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.

Учетных ДТП (с пострадавшими) зарегистрировано 5314 – на 13% меньше, чем в прошлом году. В результате аварий 859 человек погибли, 6485 получили ранения различной степени тяжести. Эти показатели, по сравнению с прошлым годом, уменьшились на 12%.

«Наибольшее количество погибших отмечается в субботу. По времени совершения наибольшее количество ДТП произошло с 8 до 23 часов, а (наибольшее – ред.) число погибших — с 20 до 24 часов», - добавил собеседник портала.