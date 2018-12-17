РИАМО - 17 дек. Участники программы реновации активно проявляют свою заинтересованность в увеличении жилплощади за счет доплаты, уже принято более 170 заявок, сообщил в интервью РИАМО руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«С момента старта программы в фонде реновации принято более 170 заявок на приобретение жилья большей площади за доплату и 87 договоров уже подписано», - сказал Бочкарев.

По его словам, в настоящее время утвержден перечень из 295 стартовых площадок с потенциалом строительства порядка 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости во всех административных округах города Москвы.

«На этих объектах в течение 2018-2021 годов должно быть спроектировано и построено около 100 многоквартирных домов. Во всех округах столицы, кроме ТинАО и ЗелАО, уже ведутся строительные работы по данной программе. На данный момент в Москве 51 объект по программе реновации находится в стадии строительства», - отметил Бочкарев.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5171 дом.

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