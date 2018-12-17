РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. В минувшие выходные сборная подмосковных Люберец завоевала Кубок губернатора Московской области по робототехнике, сообщила начальник управления образованием городского округа Люберцы Виктория Бунтина в своем Instagram-аккаунте.

В минувшие выходные состоялся Московский областной молодежный форум инноваций и предпринимательства в доме правительства Московской области. Также в рамках мероприятия прошли соревнования по робототехнике на Кубок губернатора Московской области для детей в возрасте от 6 до 15 лет.

«Сборная команда городского округа Люберцы заняла первое место и получила кубок губернатора Московской области по робототехнике. Поздравляем наших ребят с заслуженной победой», – написала Бунтина.

В 2018 году в проведение кубка внесли новшества, например, сами кубки впервые были изготовлены методом 3D-печати. Кроме того, в соревнованиях смогли принять участие роботы на платформе Arduino.