РИАМО - 17 дек. План по строительству дорог в Москве на 2018 год уже перевыполнен благодаря заделу с 2017 года, сообщил в интервью РИАМО руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Планом на 2018 год предусматривалось строительство и ввод в эксплуатацию 94,5 километров дорог, 26 искусственных сооружений, 15 пешеходных переходов. В настоящее время уже завершено строительство 98,5 километров дорог, 53 искусственных сооружений, 17 внеуличных пешеходных переходов. <…> Плановые показатели удалось перевыполнить благодаря небольшому заделу с прошлого года», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в соответствии с положительными заключениями экспертизы уточнялись технико-экономические показатели вводимых объектов. Кроме того, строительные работы велись с опережением графика, что позволило достигнуть максимальных результатов.

«Это данные только по объектам департамента строительства, в целом по городу цифра еще выше», - уточнил Бочкарев.

По его словам, среди приоритетных объектов, введенных в строй в этом году - участок Северо-Западной хорды, где были реконструированы улицы Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка с выходом на Можайское шоссе; участки Северо-Восточной хорды - от улицы Фестивальной до Дмитровского шоссе, от Шоссе Энтузиастов до МКАД, эстакада основного хода от Щелковского до Открытого шоссе. Также большое значение имеет дорога Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе на участке от Боровского до Калужского шоссе.

«До конца 2018-го будут продолжаться работы на объектах, которые предстоит ввести в последующие годы. Это развязка на пересечении МКАД с Бесединским шоссе, разворотная эстакада на Волоколамском шоссе, участок от МКАД до Коммунарки будущей магистрали к аэропорту «Остафьево», - заключил Бочкарев.

Полную версию интервью читайте здесь>>