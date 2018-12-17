РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Подольский спортсмен Игорь Мостовой победил в новогоднем турнире по карате-кекусинкай в ФСК «Заречье» микрорайона Климовск, сообщается в группе «Кекусинкай Климовск СК «Атеми» в соцсети «ВКонтакте».

Новогодний турнир по карате-кекусинкай прошел 16 декабря в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» в микрорайоне Климовск. В соревновании приняли участие около 250 спортсменов из Московской области и Москвы.

«Воспитанники подольского спортивного клуба «Атеми» также приняли участие в соревновании и сумели завоевать пять призовых мест. Так, первое место занял Игорь Мостовой, второе – Иван Тетеричев, а третье сразу трое спортсменов: Иван Дубовой, Александр Курносов и Кирилл Баскаков», – говорится в сообщении.

Курносов впервые сумел завоевать призовое место. Всех победителей и призеров поздравили с завоеванными наградами и пожелали им дальнейших побед.