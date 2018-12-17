РИАМО – 17 дек. Жителей Московского региона на этой неделе ожидает морозная и без осадков погода, столбики термометров днем опустятся до минус 15 градусов, а в ночные часы до минус 20 градусов мороза, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«На этой неделе погода ожидается с переменной облачностью без осадков. В дневные часы от минус 10 до 15 градусов в столице и Подмосковье. По ночам от минус 15 до минус 20 градусов. В какие-то дни, может быть, местами по области на градус пониже», - сказал Синенков.

Он добавил, что в течение этой недели в Московском регионе будет дуть слабый ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.

«Атмосферное давление сохранится высоким на уровне 760-765 миллиметров ртутного столба», - отметил Синенков.