РИАМО - 17 дек. В 2018 году в Подмосковье произошло почти 500 угонов и 2,2 тысячи краж автомобилей, что меньше, чем в 2017 году, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«Основное количество данных преступлений, а это 94,7%, по-прежнему совершается с улиц (стоянки около жилых домов, торговые центры, парки); 5,3% преступлений совершаются в гаражах», - сказал представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.

В 2018 году зарегистрировали 496 угонов и 2217 краж. В прошлом году — 530 и 2845 инцидентов соответственно.

С юридической точки зрения угон автомобиля отличается от его кражи. В первом случае преступление совершается не для того, чтобы присвоить автомобиль, а для использования машины в качестве средства передвижения или из хулиганства. Кража автомобиля отличается от угона умыслом, то есть стремлением завладеть машиной и распорядиться по своему усмотрению.