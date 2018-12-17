РИАМО - 17 дек. Порядка 100 домов в Москве будут находиться в стадии строительства по программе реновации на конец 2018 года, сообщил в интервью РИАМО руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Всего около 100 жилых домов на конец 2018 года будут находиться в стадии строительства по программе реновации», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в 2019 году в столице запланировано начало работ еще на 11 площадках казенного предприятия «Управление гражданского строительства» и 67 площадках Фонда реновации.

«До конца года планируется выход на площадку еще порядка 16 объектов КП «УГС» и около 60 объектов Фонда реновации», - отметил Бочкарев.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5171 дом.

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