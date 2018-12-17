РИАМО - 17 дек. Тело мужчины, накрытое пакетом, лежит в вестибюле станции «Новокосино» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена, сообщил РИАМО в понедельник очевидец произошедшего.

«Труп человека лежит в вестибюле перед кассами на станции «Новокосино», - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил РИАМО, что данный инцидент - скоропостижная смерть.