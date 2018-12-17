РИАМО - 17 дек. Олимпиада для преподавателей информатики «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» будет проходить с 17 декабря по 31 мая, участников ждет три этапа - дистанционный, очный и финальный, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В столице стартует олимпиада для преподавателей информатики «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка». Ее главная цель — научить педагогов преподавать информатику по-новому и давать ученикам знания и навыки, которые пригодятся им в современном мире. Участники олимпиады сформируют сообщества учителей, которые будут создавать современные образовательные практики», - говорится в сообщении.

Олимпиада будет проходить в Москве с 17 декабря по 31 мая. На первом этапе участники должны заполнить онлайн-заявку и опубликовать в социальных сетях видеоролик на тему IT-skills с хештегом #itteachers2019. Также нужно будет поучаствовать в дистанционном туре по трем направлениям — программированию, информационной безопасности и технологиям связи.

«Учителя, которые успешно прошли первый этап, переходят на второй уровень. Тут нужно показать свои умения и навыки в работе с большими данными, робототехнике и составлении сценариев уроков по информатике для проекта «Московская электронная школа». Третий этап финальный: учителя проведут мастер-классы по одному из трех направлений развития информационных технологий: «Информатика для жизни», «Информатика для работы», «Информатика для IT-отрасли». Педагоги также запишут свои интервью на Московском образовательном телеканале на тему «Прорывные технологии в IT-отрасли», - уточняется в материале.

Победители и лауреаты олимпиады получат дипломы и специальные призы. У них появится возможность поучаствовать в конкурсе «Учитель года Москвы». Подробная информация об олимпиаде — на сайте конкурса.