РИАМО — 17 дек. Контент мобильного приложения «Иду в музей» появился в открытом доступе, ранее интерактивные экскурсии работали только в музее космонавтики и доме-музее Сергея Королева, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Интерактивные экскурсии приложения «Иду в музей» появились в открытом доступе. Теперь познакомиться с историей освоения космоса, бытом космонавтов и увидеть макет базового блока станции «Мир» можно не только в стенах музея космонавтики (который находится у станции метро «ВДНХ»), в основании монумента «Покорителям космоса» (проспект Мира, дом 111) и дома-музея академика Сергея Королева (1-ая Останкинская улица, дом 28), но и за их пределами», - говорится в сообщении.

Бесплатное мобильное приложение с интерактивными экскурсиями, аудиогидом и умной картой навигации было запущено в пилотном режиме 6 сентября этого года. Оно было разработано столичным департаментом информационных технологий совместно с департаментом культуры и музеем космонавтики.

«На протяжении трех месяцев приложение работало только на территории музеев. Специальные маячки (bluetooth-датчики — биконы), расположенные в залах, определяют местоположение пользователя и обозначают его на электронной карте в приложении. Затем оно предлагает ознакомиться с экспонатом, который находится поблизости», - добавляется в материале.

Сейчас совершить виртуальную прогулку по музеям горожане могут вне зависимости от своего местоположения. Если пользователь запустит приложение, например, дома, ему предложат на выбор две экскурсии: «Профессия космонавт» (в Музее космонавтики) и «Дом-музей» (в Доме-музее Сергея Королева). Они включают 20 и 21 экспонат соответственно. Все представлены на экране в виде списка.

«За первые три месяца приложение «Иду в музей» скачали более четырех тысяч раз. Открыть доступ к контенту вне зависимости от того, где находится пользователь, предложили сами москвичи. Многие хотели бы послушать аудиогид и почитать об экспонатах, не только посещая музей. Теперь это возможно. Думаю, после виртуальной экскурсии многие горожане захотят увидеть замечательные музейные экспозиции вживую», — заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Приложение «Иду в Музей» можно скачать в App Store и Google Play. Пока информация об экспонатах доступна на русском языке, но в будущем планируется добавить контент и на английском.

Аудиогид озвучил советский летчик-космонавт СССР Герой Советского Союза Александр Лавейкин. В 1987 году он совершил полет на орбитальную станцию «Мир» в качестве бортинженера корабля «Союз ТМ-2». Александр Лавейкин трижды выходил в открытый космос.