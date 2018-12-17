РИАМО – 17 дек. Ночь на понедельник в Москве стала самой морозной с наступления холодного сезона, температура воздуха опустилась до минус 15,8 градуса, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В Москве минимальная температура за шесть часов была минус 15,8 градуса. Сегодня с начала года самая минимальная температура», - сказал Синенков.

Он отметил, что ранее минимальная температура воздуха в Москве была 1 декабря, когда столбик термометра опустился до минус 14,6 градуса.

«Этот температурный рекорд, я думаю, что до конца года будет побит. По предварительному прогнозу, до конца декабря сильных морозов не ожидается в Москве. Температура будет днем в пределах минус 7 - минус 12 градусов, а по ночам до минус 12 - 17 градусов», - добавил Синенков.