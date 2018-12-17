РИАМО - 17 дек. Доходный дом купчихи Натальи Быковой, расположенный недалеко от Чистопрудного бульвара и построенный в начале XX века, внесен в реестр объектов культурного наследия столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Шестиэтажное здание с полуподвалом расположено недалеко от Чистопрудного бульвара. Кирпичный одноподъездный жилой дом построили в 1910 году по проекту архитектора Ивана Кондратенко. В то время на смену популярной на рубеже XIX–XX веков эклектике пришел новый стиль в архитектуре — модерн. Он является доминирующим в оформлении здания. Черты эклектики можно увидеть лишь на главном фасаде. Это, например, меандр — декоративный древнегреческий орнамент», - говорится в сообщении.

В свою очередь глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов отметил, что дом на улице Жуковского — уникальный памятник, играющий важную роль в облике всего района. Изюминкой здания является интерьер парадного входа, который сохранился до наших дней в первозданном виде. Нижняя часть стен подъезда облицована майоликой темно-зеленого и бордового цветов с пейзажными вставками.

«Этот прием характерен именно для модерна. В вестибюле подъезда и на лестничных площадках частично сохранился пол из метлахской плитки (керамическая плитка мелкого формата разнообразных форм и расцветок), уложенной в шахматном порядке. Кроме того, в подъезде до сих пор можно увидеть каменную доломитовую лестницу с оригинальным металлическим кованым ограждением», — добавил Емельянов.

Он также отметил, что при украшении верхней части стен и свода парадной архитектор применил сразу несколько декоративных техник. Это клеевая роспись, когда в качестве связующего вещества красок используют растительный или животный клей, а также альфрейная живопись. Она имитирует различные виды декоративной отделки и архитектурные элементы, например лепнину, мрамор, ценные породы дерева. Такая роспись выполняется по сухой штукатурке, чем и отличается от фрески, которую наносят на сырое основание. Также стены украшены венецианской штукатуркой, по фактуре напоминающей мрамор.

«Со второго по шестой этаж главный фасад здания выделен эркерами. Нижняя часть дома украшена рустом — отделкой, имитирующей натуральный камень. Стены третьего и четвертого этажей облицованы керамической плиткой «кабанчик» (плитка вытянутой формы — под кирпич, со скошенными краями). Парадный вход выделяется на фасаде за счет двух симметричных кронштейнов, поддерживающими эркер. Балконы украшены полукруглыми оградами из кованого металла», - сообщается на сайте.

Сейчас бывший доходный дом Быковой является жилым. Статус объекта культурного наследия обеспечивает историческому зданию охрану государства. Любые ремонтные или реставрационные работы могут проводиться только под контролем департамента культурного наследия и после согласования с ним. Доходный дом запрещено сносить, а его исторический облик нельзя нарушать.