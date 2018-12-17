РИАМО - 17 дек. Свыше 30 бесплатных экскурсий по Москве пройдут в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», во время прогулок можно будет узнать о традиционных русских блюдах и секретах приготовления модных в дореволюционной Москве коктейлей, шесть экскурсий организуют специально для гостей из других стран, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Цикл из 33 бесплатных экскурсий пройдет в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» с 25 декабря по 8 января. Это пешеходные прогулки по самым популярным маршрутам, связанным с достопримечательностями и знаменитыми жителями Москвы. Часть экскурсий посвятят русским традициям празднования Нового года и Рождества. Например, на экскурсии «Гулять по-русски» расскажут об особенностях национальной кухни. В том числе можно будет узнать, какие блюда традиционно подавали в Новый год и Рождество. Например, в конце XIX — начале XX века было популярно блюдо с забавным названием «Ерундопель» — это закусочный салат из икры, рыбы и овощей. Также расскажут о том, как был придуман рецепт салата оливье», - говорится в сообщении.

Как добавляется на сайте, гид раскроет секреты приготовления модных в дореволюционной Москве коктейлей, в частности популярного в то время лампопо, основными ингредиентами которого были сухари, лимоны, сахар и пиво. Кроме того, можно будет увидеть известные рестораны и трактиры, в которых отдыхали городские кутилы. Попасть на экскурсию «Гулять по-русски» можно 26 декабря в 13:00 и 8 января в 14:00, сбор гостей у станции метро «Площадь Революции» (выход к Богоявленскому переулку).

«На экскурсии «Пречистенские гуляния. От Гоголя к Гоголю» организуют прогулки по Гоголевскому бульвару, где находится памятник писателю. Здесь можно будет узнать интересные факты о его творчестве и жизни. Кроме того, экскурсовод расскажет о том, как выглядел Гоголевский бульвар в разные годы. По нему часто гуляли писатели и художники — например, Лев Толстой, Иван Тургенев и живописец Илья Репин. Экскурсия пройдет 29 декабря в 17:00 и 7 января в 13:00, стартует она у выхода со станции метро «Кропоткинская» на Гоголевский бульвар», - сообщается на сайте.

Как добавляется в материале, с театральной Москвой можно познакомиться на прогулке «Занимательные истории от Театральной площади до маскарадного бала». Участникам покажут самые значимые столичные театры — Большой и Малый, а также Российский академический молодежный театр (РАМТ). Большой театр часто менял свое название — его именовали и Петровским, и Императорским, и даже Великим театром. Кто автор идеи развернуть дирижера спиной к зрителям, где первый раз читали пьесу Антона Чехова «Вишневый сад», какую роль сыграл маскарадный бал в жизни известного купца и мецената Алексея Бахрушина? На эти и другие вопросы ответят во время экскурсии. Она состоится 27 и 28 декабря в 13:00, сбор участников у фонтана перед Большим театром.

«Шесть экскурсий организуют специально для иностранных гостей города. Они смогут пройтись по центру столицы, украшенному к новогодним праздникам. Четыре экскурсии проведут на английском языке, две — на китайском», - сообщается на сайте.

Каждая прогулка продлится от полутора до двух часов. Экскурсии проведут гиды проекта «Гуляем по Москве». В группы набирают до 60 человек. Для участия необходима предварительная регистрация. Здесь же, а также на сайте «Московских сезонов» можно уточнить подробное расписание.

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