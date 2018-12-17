РИАМО - 17 дек. Этой зимой будет работать 38 горок в 25 зонах отдыха в Москве, в 16 парках можно будет бесплатно покататься на санках, тюбингах и ледянках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 19 парках столичного департамента культуры начали работать первые зимние горки. Покататься на санках, тюбингах и ледянках уже можно в ландшафтном парке «Митино», Лианозовском, Бабушкинском, Измайловском и Гончаровском парках, парке «Красная Пресня», парке Победы на Поклонной горе, музее-заповеднике «Царицыно», «Кузьминках» и других парках Москвы. В общей сложности этой зимой будут работать 38 ледяных трасс в 25 городских парках. В 16 зонах отдыха покататься с горок на санках, тюбингах и ледянках горожане смогут бесплатно», - говорится в сообщении.

Как добавляется на сайте, самая длинная ледяная горка Москвы открылась в «Сокольниках» в 3-м Лучевом просеке. Ее высота — более 10 метров, а протяженность спуска достигает почти 200 метров. Кататься с этой горки можно в любую погоду. К новому зимнему сезону ее решили модернизировать. В ближайшее время там запустят траволаторы, с помощью которых посетители смогут быстрее добираться до стартовой площадки после спуска.

«Помимо парка «Сокольники», всепогодная горка также открылась в парке 50-летия Октября. Посетители парка могут кататься на надувных ватрушках с укрепленным дном, которые можно будет взять напрокат. Такие горки, в отличие от остальных зимних горок, снегом не засыпают, а напротив, их очищают от снега. Всепогодные горки работают даже весной», — рассказал сотрудник пресс-службы «Мосгорпарка».

Также в материале отмечается, что все парки готовят свои зимние горки по-разному. Например, в Измайловском парке платные тюбинговые трассы выкладывают из кубов льда. Под ними устанавливают светодиодные лампы, которые подсвечивают горки в вечернее время. А в парке «Фили» для посетителей традиционно устанавливают деревянную горку. В прошлом году она была очень популярна у детей. Для покрытия горки используют утрамбованный снег.

Одна из самых старых горок Москвы расположена в парке музея-заповедника «Царицыно». Там еще в XIX веке любили кататься москвичи. Для подготовки горки на склоне насыпали снеговую подушку, а затем утрамбовали. Для безопасного спуска также сделали бортики из снега.

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