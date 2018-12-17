РИАМО - 17 дек. В Подмосковье и Москве ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем опустится до минус 15 градусов, ветер будет дуть слабый, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион останется под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве минус 12 – минус 10, по области минус 15 – минус 10 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха высокая около 80%.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление по-прежнему высокое, оно превысит норму более чем на 15 единиц. Понизится и температура воздуха. Температурный фон будет ниже климатической нормы на 6-7 градусов. Такой тип погоды называется спастическим, который неблагоприятен для людей с заболеваниями сердца и сосудов, для тех, кто перенес сосудистые катастрофы.

«У людей, входящих в группу риска, может появиться слабость, возникнуть головные боли и боли в области сердца. Чтобы не допустить ухудшения самочувствия, специалисты рекомендуют внимательнее следить за здоровьем, всегда держать под рукой необходимые медикаментозные препараты, назначенные лечащим врачом», - добавляется в материале.