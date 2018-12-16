РИАМО - 16 дек. Подмосковные полицейские задержали в Серпухове молодого человека, у которого изъяли десять свертков, в двух из которых обнаружили наркотики, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«15 декабря в 03:40 на улице Юбилейной в Серпухове сотрудниками полиции установлен и доставлен в МУ МВД молодой человек 1997 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято десять свертков с порошкообразным веществом», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в двух свертках находилось 1,99 грамма a-пирролидиновалерофенона (синоним ф-РVP), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона.

Он добавил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Исследование содержимого остальных свертков будет осуществлено в рамках назначенной экспертизы по возбужденному уголовному делу.

В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в хранении более 100 г героина>>