РИАМО - 16 дек. Пожарные потушили загоревшийся автомобиль на подземной парковке здания на улице Сходненской в столице, информации о пострадавших не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В воскресенье в 19:33 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступила информация, что по адресу: улица Сходненская, дом 56, сработала пожарная сигнализация. На вызов незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений администрация в целях безопасности вывела людей из здания. В ходе проверки пожарные ликвидировали загорание автомобиля на подземной парковке на площади около 1 квадратного метра. Информации о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу расположен торговый центр «Калейдоскоп».