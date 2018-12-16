РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. На улице Индустриальная в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска заделали выбоины на автодороге по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой заделать выбоины на улице Индустриальная в микрорайоне Климовск. Он отметил, что на выезде из микрорайона в 10 метрах от автобусной остановки имеются две выбоины в ширину от 20 до 30 сантиметров.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу ремонта автомобильной дороги в микрорайоне Климовск, на улице Индустриальная, и сообщает, что данная автодорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по ремонту дороги выполнены», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.