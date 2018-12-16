РИАМО - 16 дек. Злоумышленники избили индивидуального предпринимателя и ограбили его офис на западе Москвы, ущерб составил около 450 тысяч рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 14 декабря в 17:49 индивидуальный предприниматель сообщил в отдел МВД о разбойном нападении по адресу: улица Генерала Дорохова, дом 18, строение 6.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 21 ноября 2018 года в 13:00 путем свободного доступа в офис по указанному адресу вошли восемь неизвестных, нанесли побои предпринимателю, открыто похитили шесть камер видеонаблюдения, видеорегистратор, сотовый телефон, скрылись», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 450 тысяч рублей. Пострадавший за медицинской помощью не обращался.

Как заключил собеседник агентства, по данному факту возбудили уголовное дело.