РИАМО - 16 дек. В здании Театра сатиры на Триумфальной площади в Москве произошло короткое замыкание, театр работал в штатном режиме, эвакуация не проводилась, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.



«В здании по адресу: Триумфальная площадь, дом 2, произошло короткое замыкание в розетке на третьем этаже. Эвакуация из здания не проводилась, все работало в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.



По данным из открытых источников, по вышеуказанному адресу расположен Московский академический театр сатиры.