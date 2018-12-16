РИАМО - 16 дек. На территории столицы вечером в воскресенье и в первой половине 17 декабря ожидается сильный туман, изморозь, гололедица, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью и в первой половине дня 17 декабря в городе Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров, изморозь, на дорогах гололедица», - говорится в сообщении.

Водителям в неблагоприятных погодных условиях рекомендуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

«Уважаемые пешеходы! В тумане при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде», - добавляется на сайте.