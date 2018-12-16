РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Жители поселка Кузнечики подмосковного Подольска жалуются на запах гари из-за сноса частных домов в СНТ «Газопровод» Щаповского поселения, сообщил «РИАМО в Подольске» один из жителей горокруга.

«Это длится уже больше месяца. Через реку Моча за поселком Кузнечики Подольска находится СНТ «Газопровод» поселения Щаповское. В этом СНТ сносят дома, ломают деревья, а мусор весь собирают в кучи и поджигают. Соответственно на весь наш поселок воняет этой гарью. Также там мародеры на грузовиках забирают оставшийся металлолом и выносят все, что только можно», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что вынужден ежедневно наблюдать эту картину из окна собственного дома.

«Сегодня (16 декабря - ред.) я видел и сотрудников пожарной охраны. Они следили за тем, как горит эта куча», - пояснил он.