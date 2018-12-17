На темпы строительных работ в столице не влияет ни плохая погода, ни проведение мероприятий мирового масштаба вроде чемпионата мира по футболу. Объемы ввода новых объектов растут ежегодно – от запуска веток метро до модернизации спальных районов. О планах строительства Юго-восточной хорды и сдаче в ближайшее время новых станций подземки, темпах возведения домов по программе реновации и новых спортивных объектов в интервью РИАМО рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

- Андрей Юрьевич, какие новые станции Московского метрополитена планируется открыть в ближайшее время?

- На сегодняшний день за 2018 год введено 32 километра линий и 15 новых станций. В ближайшие полгода состоится открытие еще 10 станций метро, включая «Беломорскую» Замоскворецкой линии и «Савеловскую» Большой кольцевой линии.

31 августа состоялся технический пуск участка Некрасовской линии от станции «Некрасовка» до станции «Косино», и скоро 4 станции новой линии откроют для пассажиров. Кроме того, в этом году будут завершены основные строительно-монтажные работы на участке продления Сокольнической линии метрополитена, первые составы поедут по нему в апреле-мае 2019 года.

- Какое количество строителей задействовано при работах по возведению Большой кольцевой линии?

- В строительстве БКЛ в настоящее время задействовано более 3 тысяч строителей. По мере увеличения объема выполняемых работ численность будет пропорционально увеличиваться.

- «Филатов луг» и «Прокшино» Сокольнической линии – наземные станции, которые впервые для Москвы станут накрытыми. Появятся ли такие же в других местах?

- С аналогичными станциями могут быть запроектированы перспективные линии на территории Новой Москвы до Троицка и в поселение Рязановское – на участке за границами МКАД, а также в поселок Северный, по причине меньшей плотности городской застройки.

- Назовите, пожалуйста, самые значимые дорожные проекты 2018 года. Какие из них выполнены и что предстоит закончить в декабре?

- Среди приоритетных объектов ввода 2018 года можно отметить следующие. Во-первых, участок Северо-Западной хорды, где были реконструированы улицы Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка с выходом на Можайское шоссе и участки Северо-Восточной хорды - от улицы Фестивальной до Дмитровского шоссе, от Шоссе Энтузиастов до МКАД, а также эстакада основного хода от Щелковского до Открытого шоссе. Во-вторых, дорога «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» на участке от Боровского до Калужского шоссе.

Также до конца 2018-го будут продолжаться работы на объектах, которые предстоит ввести в последующие годы. Это развязка на пересечении МКАД с Бесединским шоссе, разворотная эстакада на Волоколамском шоссе, участок от МКАДа до Коммунарки будущей магистрали к аэропорту «Остафьево».

- В последние годы Москва значительно расширяет планы по дорожному строительству. Удается ли выполнять поставленные задачи?

- Планом на 2018 год предусматривалось строительство и ввод в эксплуатацию 94,5 километра дорог, 26 искусственных сооружений, 15 пешеходных переходов. В настоящее время уже завершено строительство 98,5 километра дорог, 53 искусственных сооружений, 17 внеуличных пешеходных переходов. Это данные только по объектам Департамента строительства, в целом по городу цифра еще выше. Плановые показатели удалось перевыполнить благодаря небольшому заделу с прошлого года. Уточнялись технико-экономические показатели вводимых объектов в соответствии с положительными заключениями экспертизы. Кроме того, строительные работы велись с опережением графика, что позволило достигнуть максимальных результатов.

- Какие районы Москвы в настоящее время сильнее нуждаются в обновлении улично-дорожной сети, где ситуация наиболее сложная?

- В настоящее время мы активно работаем над обеспечением транспортной инфраструктуры Восточного, Юго-Восточного и Южного административных округов города. Там предусматривается строительство Юго-Восточной хорды. Строительство новой трассы заложено в перспективной схеме размещения магистралей генплана Москвы. Трасса прохождения хорды на всем ее протяжении следует вдоль Курского направления Московской железной дороги, на достаточном удалении от жилой застройки. На участках пересечения хорды с существующей улично-дорожной сетью будут предусмотрены многоуровневые транспортные развязки и путепроводы.

- Помимо строительства объектов дорожной инфраструктуры внимание москвичей привлекает появление новых детских садов и школ. Сколько зданий будет готово к открытию до конца года?

- Всего в этом году будет построено и введено в эксплуатацию 13 объектов образования более чем на 5,3 тысячи мест: это семь ДОУ на 1675 мест, четыре школы на 3025 мест и две пристройки на 650 мест. С начала года уже введено шесть ДОУ на 1550 мест и три школы на 2475 мест. До конца года нам предстоит ввести еще четыре объекта образования на 1325 мест, в том числе одно ДОУ на 125 мест, одну школу на 550 мест и две пристройки к школам на 650 мест. Все эти объекты мы сдаем под ключ – то есть со всем необходимым оснащением.

- Какие планы по строительству образовательных учреждений в Москве ставите на следующий год?

- Планируется ввести в эксплуатацию 20 объектов образования на 8570 мест: четыре школы на 4,5 тысячи мест, пять блоков начальных классов на 1,6 тысячи мест и 11 детских садов на 2470 мест.

- Какие объекты были построены в столице для сферы здравоохранения? Что планируется в следующем году?

- В этом году завершено строительство первого корпуса медицинского кластера в «Сколково» и подстанции скорой медицинской помощи на 20 машино-мест в промзоне Котляково - между Промышленной и Кантемировской улицами. До конца года будет введена в эксплуатацию женская консультация на 530 посещений в смену по адресу: Измайловское шоссе, дом 49А. В следующем году мы планируем ввести в эксплуатацию еще 10 объектов здравоохранения, в том числе три подстанции скорой медицинской помощи, шесть поликлиник и консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену на территории городской клинической больницы № 64 по улице Вавилова.

- Расскажите о планах строительства объектов культуры на ближайшие годы.

- С 2018-го по 2021-й запланирован ввод в эксплуатацию 32 культурных объектов. Согласно адресной инвестиционной программе, нам предстоит построить вход в Московский зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная», реконструировать павильон «Ластоногие» и пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу. Кроме того, до 2021 года планируется построить здание Детской музыкальной школы имени Глинки и новую сцену Театра Дурова, реконструировать Московский академический театр имени Маяковского и Московский драматический театр имени Пушкина, а также здание на улице Макаренко, чтобы разместить там детский музыкальный театр юного актера.

- Здоровый образ жизни набирает все большую популярность у москвичей и гостей столицы. Какие спортивные объекты планируется достроить в декабре этого года и в начале 2019-го?

- С начала года мы уже ввели спортивный комплекс на Шипиловском проезде, завершили инженерные работы на территории Гребного канала в Крылатском. До конца года нам предстоит ввести еще два объекта: физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на улице Николая Старостина и стадион «Олимп» на Суздальской улице. Всего Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2018–2021 годы предусмотрено строительство 30 спортивных объектов.

- Какие спортивные объекты будут введены в эксплуатацию к концу этого срока?

- В адресную программу до 2021 года включили ряд значимых социальных объектов: международный центр самбо и центр бокса на территории Олимпийского комплекса «Лужники», спортивный комплекс для ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №65 «Ника» на Волжском бульваре, многофункциональный спортивный комплекс на территории Мневниковской поймы. Также запланировано развитие территории спортивного комплекса «Воробьевы горы» на улице Косыгина.

- Один из самых громких социальных проектов в строительной сфере Москвы – программа реновации жилого фонда. Сколько объектов строятся на настоящий момент?

- В настоящее время утвержден перечень из 295 стартовых площадок с потенциалом строительства порядка 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости во всех административных округах города Москвы. На этих объектах в течение 2018-2021 годов должно быть спроектировано и построено около 100 многоквартирных домов. Во всех округах столицы, кроме ТинАО и ЗелАО, уже ведутся строительные работы по данной программе. На данный момент в Москве 51 объект по программе реновации находится в стадии строительства.

- Расскажите, пожалуйста, о планах по реализации программы до конца текущего года.

- До конца года планируется выход на площадку еще порядка 16 объектов КП «УГС» (Казенное предприятие «Управление гражданского строительства») и около 60 объектов Фонда реновации. Всего около 100 жилых домов на конец 2018 года будут находиться в стадии строительства по программе реновации.

В 2019 году запланировано начало работ еще на 11 площадках КП «УГС» и 67 площадках фонда реновации.

- Как активно проявляют участники программы свою заинтересованность в увеличении жилплощади за счет доплаты?

- С момента старта программы в Фонде реновации принято более 170 заявок на приобретение жилья большей площади за доплату и 87 договоров уже подписано.



