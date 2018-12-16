РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. В воскресенье в парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец открылась мастерская Деда Мороза, жители округа водили на празднике хороводы, сообщается в Instagram-аккаунте городских парков.

«Открытие мастерской Деда Мороза состоялось сегодня в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды». Дедушка с внучкой поздравили всех с наступающим Новым годом, поводили хороводы и пригласили на новогодние мероприятия в городских парках», - говорится в сообщении.

После открытия в мастерской для детей прошел первый бесплатный мастер-класс.