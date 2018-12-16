РИАМО - 16 дек. Вечером в воскресенье и в первой половине 17 декабря в Московской области ожидается сильный туман, изморозь, на дорогах прогнозируется гололедица, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью и в первой половине дня 17 декабря местами по Московской области ожидается туман с видимостью 200-700 метров, изморозь, на дорогах гололедица», - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что при тумане возникают следующие факторы опасности: снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.

Во время тумана лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, не рекомендуется выходить на улицу, а пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

«Водителям транспортных средств (необходимо – ред.) снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, помните, что на скользкой дороге нельзя тормозить резко. <…> Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия», - уточняется на сайте.

При гололедице пешеходам советуют передвигаться осторожно, не торопясь, наступать на всю подошву, учитывая неровности поверхности, при падении нужно присаживаться, чтобы снизить высоту падения. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.