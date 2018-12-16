РИАМО - 16 дек. Сборная России по хоккею выиграла у команды Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала в рамках Евротура, российские хоккеисты стали победителями соревнования, сообщает Газета.ru.

«Сборная России победила финнов со счетом 5:0 и стала победителем Кубка Первого канала», - говорится в сообщении.

В составе россиян шайбы в ворота соперника забили Капризов, Токранов, Нестеров, Гавриков и Григоренко.

Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч на стадионе посмотрели более 71,3 тысячи зрителей.