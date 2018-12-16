РИАМО - 16 дек. В московском международном Доме музыки состоялась церемония вручения ежегодной национальной премии за достижения в танцевальном спорте и акробатическом рок-н-ролле «Экзерсис», среди награжденных был и спортсмен из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Премия вручалась по трем направлениям: спортивным танцам, акробатическому рок-н-роллу и брейк-дансу.

«В номинации акробатического рок-н-ролла «Лучшая команда формейшн микст мужчины и женщины» победила команда, в состав которой входит подмосковный спортсмен Павел Гончаров. В ее составе он стал чемпионом мира 2018 года в данной дисциплине», - говорится в сообщении.

На церемонии вручения премии «Экзерсис» Московскую область представляли президент Федерации акробатического рок-н-ролла Матвей Марков, главный тренер сборной Московской области Татьяна Маркова, вице-президент Союза танцевального спорта региона Андрей Просвирнин, ведущие тренеры по акробатическому рок-н-роллу и танцевальному спорту Подмосковья.

«В этом году Павел Гончаров подтвердил звание чемпиона мира по акробатическому рок-н-роллу в дисциплине формейшн микст, за что его команде сегодня была присуждена премия «Экзерсис». В Московской области есть также очень сильный спортсмен Павел Наумычев. Он стал серебряным призером чемпионата Европы в этой же дисциплине», - отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он добавил, что еще несколько подмосковных спортсменов входят в состав сборной России

По его словам, в Раменском в Дворце спорта «Борисоглебский» с 2011 года проводятся всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу. В этом году они собрали более тысячи участников – рекорд для России. Сборная Московской области формируется в спортивной школе по летним видам спорта в Химках, а также еще в семи спортивных клубах, ведущий из которых «Маэстро» из тех же Химок.

«Для любителей по всему Подмосковью уже три года проходит проект «Танцуй в парках». Он очень популярен, собирая тысячи жителей, желающих потанцевать. Словом, в Московской области танцы и акробатический рок-н-ролл развиваются как среди профессионалов, так и среди любителей», - заключил министр.