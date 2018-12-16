РИАМО - 16 дек. Россия стала четвертой в женской эстафете 4 на 6 километров на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает Газета.ru.

«Только четвертое место у женской сборной России сегодня. Но боролись действительно до конца. Спасибо Евгении Павловой, Валерии Васнецовой, Екатерине Юрловой-Перхт и Ирине Старых!» - говорится в сообщении.

Первое место завоевала сборная Италии, серебро у шведок, третьими стали француженки. Старых закончила гонку на четвертой позиции с отставанием от итальянки на 47,2 секунды.