РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 16 дек. При строительстве школы на Угрешской улице в подмосковном Дзержинском начали прокладывать инженерные коммуникации, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава горокруга Виталий Панаморенко.

«Проконтролировал строительство школы на улице Угрешской. Сейчас идет строительство инженерных коммуникаций, скоро в здании появится отопление», - написал Панаморенко.

Он добавил, что это позволит начать работы по внутренней отделке помещений.

«Здесь (на стройплощадке - ред.) работы не прекращаются, невзирая на погодные условия, так как объект имеет особое значение для нашего города», - заключил Панаморенко.