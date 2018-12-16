РИАМО - 16 дек. Пожар произошел в жилом дома на улице Большой Серпуховской в столице, загорелась межквартирная перегородка, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«16 декабря 2018 года в 18:08 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о задымлении по адресу: Большая Серпуховская улица, дом 31, корпус 2. По данному адресу, по предварительной информации, происходило загорание в межквартирной перегородке на четвертом этаже», - говорится в сообщении.

Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 18:28 отрытое горение было ликвидировано.

В ходе работ по ликвидации загорания в целях безопасности 10 жильцов вывели на первый этаж. Информации о пострадавших не поступало.