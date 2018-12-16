РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Молодые ученые и предприниматели подмосковного Подольска представили свои проекты на молодежном форуме инноваций и предпринимательства, их стенд вызвал живой интерес посетителей мероприятия, сообщается в группе «Подольск - территория инновационного развития» в соцсети «ВКонтакте».

«Молодые ученые и предприниматели Подольска 15 декабря представили свои разработки и достижения губернатору Московской области Андрею Воробьеву в рамках Московского областного молодежного форума инноваций и предпринимательства. Подольск был представлен двумя инновационные компаниями»,- говорится в сообщении.

В частности, ООО «Подольская лаборатория инновационных энергетических систем» (входящая в группу компаний Electrocity) выступила с проектом инновационных зарядных станций для электромобилей, а компания ООО «Съемка с воздуха» представила проект Geo drone.

Подольский стенд вызвал живой интерес как у школьников, так и у других участников форума.

«Совет молодых ученых и специалистов городского округа Подольск благодарит правительство Московской области за организацию данного форума», - добавляется в материале.

В доме правительства Подмосковья 15 декабря прошел Московский областной молодежный форум инноваций и предпринимательства, в рамках которого состоялись соревнования на Кубок губернатора Московской области по робототехнике «Рубикон», хакатон и интерактивная выставка, а также работали лекторий и деловая программа. Выставку осмотрел глава региона Андрей Воробьев. В ней приняло участие порядка 2 тысяч человек.