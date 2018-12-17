РИАМО - 17 дек. Рождественский караван Coca-Cola увидят жители Московской области в понедельник, караван запустят в подмосковном Одинцове.

Порядка 100 детей разных возрастов и способностей соберут в одну команду для интерактива. Команда даст старт этому зрелищу.

«Рождественский караван» в этом году пройдет в 18-й раз. Основная идея проекта – создать инклюзивный праздник, объединить на одной площадке подростков разного возраста, социального статуса, с различными возможностями (физическими, умственными) через активность и атмосферу праздника, чтобы каждый из них чувствовал и понимал, что они – равные.

Для подростков проведут различные интерактивы – танцы, песни, мастер-классы и конкурсы. Также на площадке будут организованы разнообразные локации: зона отдыха, музыкальная, творческая зоны, фотозона, зона красоты.

Кульминацией мероприятия станут вручение сувениров детям и приезд знаменитых светящихся грузовиков из рекламы, за рулем которых будут сидеть переодетые Деды Морозы.

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