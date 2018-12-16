РИАМО - 16 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей Подмосковья провести время на фестивалях, ярмарках и катках в Волоколамске и Домодедове.

«Волоколамск и Домодедово готовы к Новому году! Фестивали, рождественские ярмарки, катки, карусели и многое другое — все для детей и взрослых!» — написал Воробьев в соцсети «ВКонтакте».

В Волоколамске каждые выходные проходят развлекательные программы для детей, работают каток и рождественская ярмарка.

В парке «Елочки» Домодедова по выходным показывают спектакль «Василиса Прекрасная», работают контактный зоопарк и горка около пруда.

Ранее Воробьев представил программу «Зима в Подмосковье», в рамках которой парки, места культурного отдыха украшаются иллюминацией, организуются пункты питания.

Туристическая программа познакомит жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе.