РИАМО - 17 дек. Последняя серия аукционов на право размещения 12 нестационарных торговых объектов «Елочные базары», расположенных в Юго-Западном и Новомосковском административных округах столицы, пройдет на единой торговой площадке Москвы в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

«Около 250 специализированных точек «Елочные базары» реализованы на городских аукционах с 2015 года. Торговать елями, соснами, лапником с таких площадок предприниматели могут в течение пяти лет в сезонном режиме – с 20 по 31 декабря. В настоящее время ведется заявочная кампания по 12 лотам. Расположение будущих «Елочных базаров» привлекательное – вдоль проспектов, на первых линиях в спальных районах», – сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По его словам, ведется прием заявок на право размещения НТО «Елочные базары» в Конькове, Южном Бутове, Тропареве, Гагаринском и Академическом районах.

Площадь торговых площадок – от 9 до 15 квадратных метров. Стартовая цена 1 квадратного метра составляет 5 тысяч рублей.

«Самые привлекательные стартовые условия по лотам, расположенным в новой Москве. Торговые площадки в Щербинке, поселке Знамя Октября, поселении Марушинское имеют стартовую стоимость 1 тысяча рублей за 1 квадратный метр», - добавляется в сообщении.

Победитель аукциона должен будет самостоятельно установить НТО по типовому архитектурному решению, разработанному и утвержденному комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы.

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