РИАМО - 17 дек. Мещанский суд столицы в понедельник огласит приговор Исляму Малекову, поднявшему на руки сотрудника Росгвардии в столичном метро.

Суд огласит приговор Малекову в 11:00.

Малеков 6 мая на станции метро «Сухаревская» подошел к сотруднику Росгвардии, приподнял его и пронес несколько метров ради шутки. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в применении в отношении сотрудника насилия, не опасного для жизни и здоровья.

Следователи считают, что мужчина умышленно хотел воспрепятствовать работе сотрудника, который был в форме и является представителем власти.