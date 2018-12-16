РИАМО - 16 дек. Два столичных СИЗО – «Бутырка» и «Красная Пресня» - могут навсегда закрыться, вместо них построят изолятор в новой Москве, сообщается на сайте газеты «Московский комсомолец».

«Легендарный тюремный замок «Бутырка», где в XVIII веке содержался Емельян Пугачев, скоро прекратит свое существование. Вместе с «Бутыркой» закроется еще один московский изолятор - №3 «Красная Пресня». Под вопросом и судьба «Матросской тишины», - говорится в сообщении.

Почти 5 тысяч узников из данных СИЗО могут переселиться на территорию новой Москвы.

«Наша «Бутырка»? Да ее за последние годы закрывали уже раз десять, не меньше. И в этот то же самое будет, вот увидите», - прокомментировал сотрудник СИЗО №2.

Жители района рядом со знаменитым СИЗО часто пишут жалобы в разные инстанции, так как соседство с «Бутыркой» им доставляет беспокойство - они слышат крики, вой сирены и лай собак, чувствуют странные запахи. Эксперты также подтверждают, что расположение такого огромного изолятора вблизи от жилых домов нарушает санитарные нормы.

«А есть и такие, кто считает, что «Бутырка» должна быть закрыта как дурное наследие прошлого - территория боли и страха. В легендарном СИЗО действительно когда-то расстреливали людей, до сих пор живы те, кто помнит, как именно тут исполнялись смертные приговоры. С другой стороны, история — какая бы она ни была - остается историей, и забывать о ней было бы неправильно», - уточняется в материале.

Как уточнил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, решение о закрытии «Бутырки» и СИЗО №3 «Пресня» принято, а вот с «Матросской тишиной» взяли паузу.

«Изначально мы планировали построить своими силами новое СИЗО на две тысячи мест вместо «Пресни». Но мэрия предложила другой вариант — закрыть еще и «Бутырку» с «Матросской тишиной» и за счет бюджета Москвы построить новое современное СИЗО на 5 тысяч мест на территории 80 гектаров», - добавил Максименко.

Он пояснил, что для строительства нового СИЗО рассматриваются два направления — в сторону Калужского (новая Москва) и Дмитровского шоссе. Новый СИЗО будет соответствовать всем европейским стандартам, его планируют построить за год.

«Что касается освобожденных зданий, они поступят в распоряжение городских властей. Надеюсь, что «Бутырку» как представляющую историческую ценность не снесут. Это ведь уникальное сооружение, которому больше двух сотен лет», - уточнил Максименко.