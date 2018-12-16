РИАМО – 16 дек. Сторонники футболиста Александра Кокорина опубликовали призыв поддержать его и Павла Мамаева перед Московским городским судом 18 декабря, сообщает Чемпионат.com.

«18 декабря в 10 утра в Московском городском суде слушается жалоба защитников Кокорина. Это очень важный день ребят, они вымотаны и эмоционально истощены. Им, как воздух, необходима поддержка. Давайте соберемся и поддержим их вместе! Встречаемся в 09:30 18 декабря у Московского городского суда», — говорится в сообщении.

Московский городской суд 18 декабря рассмотрит апелляционные жалобы на продление ареста Кокорину и Мамаеву. Ранее Тверской суд столицы продлил арест футболистам до 8 февраля.

Футболистам предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве. Их защита заявила, что обжалует приговор суда.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.